Selargius, corso gratuito di primo soccorso per i giovaniÈ rivolto ai residenti con un’età compresa fra i 18 e i 30 anni
Il Comune di Selargius punta sulla formazione di nuovi giovani soccorritori con il progetto “Selargius nel cuore”, un'iniziativa per la diffusione di manovre salvavita in città da parte di personale specializzato.
Il corso - promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Rita Ragatzu - è rivolto ai residenti con un’età compresa fra i 18 e i 30 anni. Le istanze potranno essere presentate sino al 23 febbraio compilando il modulo di iscrizione nel sito istituzionale del Comune.
Un’occasione di formazione - con tanto di attestato Blsd finale -riservata per 100 giovani selargini, ma non solo: «Gli studenti che frequentano gli istituti scolastici superiori, presenti sul territorio di Selargius, non residenti ma interessati al corso, potranno presentare richiesta», spiegano dal Municipio, «e le domande verranno esaminate esclusivamente in caso di disponibilità di posti, seguendo l’ordine d’arrivo».
Obiettivo della lezione di primo soccorso promossa dal Comune «è quello di sensibilizzare i giovani, diffondendo informazioni salvavita per riconoscere e gestire un’emergenza».
Durante il corso - che durerà 5 ore - verranno approfondite diverse tecniche e tematiche salvavita. La data è ancora da decidere - comunque entro marzo - già definita invece la sede: nel centro polivalente di Si ‘e Boi.