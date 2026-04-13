Visite e consulti gratuiti a Cagliari in occasione della settimana dedicata alla salute femminile.

Gli specialisti del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio scendono in campo con diverse attività di prevenzione e informazione aderendo all’(H)Open Week sulla salute della donna. Durante la settimana in rosa, dal 22 al 29 aprile, sarà possibile prenotare gratuitamente visite senologiche, ginecologiche, dermatologiche e usufruire di consulti cardiovascolari.

SENOLOGIA - L’Open week parte con le visite senologiche che si svolgeranno dal 22 al 29 aprile al Policlinico Duilio Casula. Le prenotazioni sono aperte da venerdì 17 aprile, chiamando lo 070/51096625 dalle 10 alle 12.

GINECOLOGIA – Per quanto riguarda la ginecologia gli appuntamenti si potranno prenotare da lunedì 13 aprile fino a lunedì 20, chiamando lo 070/51093250 dalle 10 alle 12. Visite il 24 aprile al San Giovanni di Dio con la dottoressa Francesca Dessolis (disturbi mestruali, dolore e infiammazioni), e con il dottor Kostantinos Martsidis (problemi uro ginecologici).

DERMATOLOGIA – La prevenzione prosegue con le attività della Dermatologia del San Giovanni di Dio dove lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile si terranno visite e consulenze dermatologiche per donne in gravidanza e per donne over 65. Prenotazioni a partire da martedì 21 aprile chiamando lo 070/51092304.

CARDIOLOGIA – I consulti telefonici dedicati alle problematiche cardiologiche si svolgeranno mercoledì 22 aprile, giovedì 23, venerdì 24, lunedì 27 e mercoledì 29 e coinvolgeranno le specialiste della Cardiologia del Policlinico Duilio Casula, che daranno informazioni e consigli allo 070/51096596 dalle 15 alle 17.

L’(H)Open Week è promossa da Fondazione Onda ETS, in occasione dell’unidcesima Giornata nazionale del benessere della donna. Per conoscere tutte le iniziative e avere maggiori informazioni è possibili visitare il sito www.bollinirosa.it.

(Unioneonline/v.l.)

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