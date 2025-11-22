Sennori, una giornata di screening per il benessere maschileIl servizio nella sede Avis di via Leonardo da Vinci 1, aperte le prenotazioni
Il prossimo 30 novembre, a Sennori, l’associazione Avis e Sardegna For You dedicano un’intera giornata a screening sanitari fondamentali per il benessere maschile e non solo.
Un’attività di prevenzione, un’occasione per fermarsi un attimo, ascoltare il proprio corpo e prevenire oggi ciò che domani potrebbe diventare più serio.
Gli screening disponibili riguardano la prostata, esame consigliato per gli over 50; andrologico dedicato agli under 45, reno-vescicale aperto a tutti.
Il servizio è programmato presso la sede Avis di via Leonardo da Vinci 1, il luogo organizzato per effettuare le visite con operatori professionali e medici, con prenotazioni dal lunedì al venerdì, il mattino 10-13 e nel pomeriggio dalle 15-18.
Lo screening uomo si riferisce a un insieme di controlli medici di prevenzione, raccomandati a diverse fasce d'età e mirati a individuare precocemente possibili patologie. Include esami del sangue e delle urine, controlli strumentali come l'ecografia prostatica e lo screening per il colon-retto.