Il prossimo 30 novembre, a Sennori, l’associazione Avis e Sardegna For You dedicano un’intera giornata a screening sanitari fondamentali per il benessere maschile e non solo.

Un’attività di prevenzione, un’occasione per fermarsi un attimo, ascoltare il proprio corpo e prevenire oggi ciò che domani potrebbe diventare più serio.

Gli screening disponibili riguardano la prostata, esame consigliato per gli over 50; andrologico dedicato agli under 45, reno-vescicale aperto a tutti.

Il servizio è programmato presso la sede Avis di via Leonardo da Vinci 1, il luogo organizzato per effettuare le visite con operatori professionali e medici, con prenotazioni dal lunedì al venerdì, il mattino 10-13 e nel pomeriggio dalle 15-18.

Lo screening uomo si riferisce a un insieme di controlli medici di prevenzione, raccomandati a diverse fasce d'età e mirati a individuare precocemente possibili patologie. Include esami del sangue e delle urine, controlli strumentali come l'ecografia prostatica e lo screening per il colon-retto.

