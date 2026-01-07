Un maggiore consumo di conservanti alimentari, ampiamente utilizzati negli alimenti e nelle bevande trasformati industrialmente per prolungarne la durata di conservazione, è stato collegato a un aumento del rischio di diabete di tipo 2. Questo il risultato di una ricerca svolta da studiosi dell'Inserm, dell'INRAE, dell'Università Sorbonne Paris Nord, dell'Università Paris Cité e del Cnam, nell'ambito del gruppo di ricerca sull'epidemiologia nutrizionale (CRESS-EREN).

Alla base dati sanitari e alimentari di oltre 100.000 adulti che partecipano allo studio di coorte NutriNet-Santé e sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications.

I conservanti appartengono alla famiglia degli additivi alimentari e sono ampiamente utilizzati dall'industria alimentare in tutto il mondo. Dei tre milioni e mezzo di alimenti e bevande elencati nel database Open Food Facts World nel 2024, oltre 700.000 contengono almeno una di queste sostanze. Gli additivi con proprietà conservanti sono stati raggruppati in due categorie nel lavoro svolto dai ricercatori dell'Inserm: i non antiossidanti (che inibiscono la crescita microbica o rallentano i cambiamenti chimici che portano al deterioramento degli alimenti) e gli antiossidanti (che ritardano o prevengono il deterioramento degli alimenti eliminando o limitando i livelli di ossigeno nelle confezioni). Sulle confezioni, corrispondono generalmente ai codici europei compresi tra E200 e E299 (per i conservanti in senso stretto) e tra E300 e E399 (per gli additivi antiossidanti).

Studi sperimentali hanno suggerito che alcuni conservanti possono danneggiare le cellule e il DNA e avere effetti negativi sul metabolismo, ma i legami tra questi additivi e il diabete di tipo 2 rimangono da stabilire. Un gruppo di ricerca guidato da Mathilde Touvier, direttrice di ricerca dell'Inserm, ha deciso di esaminare il legame tra l'esposizione a questi conservanti e il diabete di tipo 2. Il gruppo ha attinto ai dati forniti da oltre 100.000 adulti francesi che hanno partecipato allo studio NutriNet-Santé.

Tra il 2009 e il 2023, i volontari hanno riportato la loro storia clinica, i dati socio-demografici, le abitudini di attività fisica e le informazioni sul loro stile di vita e stato di salute. Hanno inoltre fornito regolarmente informazioni dettagliate sul loro consumo alimentare inviando agli scienziati registrazioni complete relative a diversi periodi di 24 ore, compresi i nomi e le marche dei prodotti industriali che consumavano. Queste informazioni, incrociate con diversi database (Open Food Facts, Oqali, EFSA) e combinate con le misurazioni degli additivi presenti negli alimenti e nelle bevande, hanno permesso di valutare l'esposizione dei partecipanti agli additivi, in particolare ai conservanti, nel corso dello studio. Oltre alle quantità totali di conservanti (58 rilevati in totale nei registri alimentari dei partecipanti; 33 conservanti in senso stretto e 27 additivi antiossidanti), 17 sostanze sono state analizzate individualmente in relazione alla patologia studiata. I 17 conservanti sono quelli consumati da almeno il 10% dei partecipanti alla coorte. Le analisi hanno tenuto conto dei profili socio-demografici dei partecipanti, del loro consumo di tabacco e alcol, della qualità nutrizionale della loro dieta (calorie, zuccheri, sale, grassi saturi, fibre, ecc.) e di molti altri fattori che avrebbero potuto influenzare le associazioni studiate. Tra il 2009 e il 2023, sono stati identificati 1.131 casi di diabete di tipo 2 tra i 108.723 partecipanti a questo studio. Un consumo più elevato di additivi conservanti in generale, di conservanti non antiossidanti e di additivi antiossidanti è stato associato a un aumento dell'incidenza del diabete di tipo 2, rispettivamente del 47%, 49% e 40%, rispetto ai livelli di consumo più bassi.

Dei 17 conservanti studiati singolarmente, un consumo più elevato di 12 tra questi è stato associato a un aumento del rischio di diabete di tipo 2: conservanti alimentari non antiossidanti ampiamente utilizzati (sorbato di potassio (E202), metabisolfito di potassio (E224), nitrito di sodio (E250), acido acetico (E260), acetati di sodio (E262) e propionato di calcio (E282) e additivi antiossidanti (ascorbato di sodio (E301), alfa-tocoferolo (E307), eritorbato di sodio (E316), acido citrico (E330), acido fosforico (E338) ed estratti di rosmarino (E392).

«Questo è il primo studio al mondo sui legami tra gli additivi conservanti e l'incidenza del diabete di tipo 2. Sebbene i risultati debbano essere confermati, sono coerenti con i dati sperimentali che suggeriscono gli effetti nocivi di molti di questi composti» spiega Mathilde Touvier, direttrice di ricerca dell'Inserm e coordinatrice di questo lavoro. «Più in generale, questi nuovi dati si aggiungono ad altri a favore di una rivalutazione delle normative che regolano l'uso generale degli additivi alimentari da parte dell'industria alimentare, al fine di migliorare la protezione dei consumatori» aggiunge Anaïs Hasenböhler, dottoranda presso l'EREN che ha condotto questi studi. «Questo lavoro giustifica ancora una volta le raccomandazioni formulate dal Programma nazionale per l'alimentazione e la salute ai consumatori di privilegiare gli alimenti freschi e minimamente trasformati e di limitare il più possibile gli additivi non necessari», conclude Mathilde Touvier.

Il lavoro è stato finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (ERC ADDITIVES), dall'Istituto nazionale del cancro e dal Ministero della salute francese.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata