Il Comune di Florinas si fa promotore di due importanti appuntamenti dedicati al tema dell’Alzheimer, della prevenzione e del benessere cognitivo che si terranno nelle giornate del 9 e 10 gennaio presso il Centro Sociale in Piazza del Popolo.

Nella prima giornata di venerdì 9 gennaio a partire dalle 17.30 è in programma il convegno “Alzheimer e prevenzione, possiamo fare qualcosa?” che prevede l’intervento di Anna Maria Fozzi, pedagogista dell'età adulta, Pina Ballore, presidente dell’Associazione Malattia Alzheimer Sardegna, a seguire la rappresentazione teatrale “Degenerazione X” a cura della compagnia L’Asino Vola di Mamoiada. Un momento di riflessione e approfondimento su un tema che tocca tante famiglie e che richiede consapevolezza, informazione e una rete di comunità.

Sabato 10 gennaio dalle 9.30 laboratori aperti a persone con decadimento cognitivo e non, con attività gratuite pensate per stimolare creatività, manualità e socialità, aperte a tutti. Dalle 9.30 alle 11.30 il tema sulla terapia occupazionale con Giulia Sechi, dalle 11.30 alle 13.30 Arteterapia con Daniela Pittau. Dopo la pausa si ritornadalle 15 alle 17 con il laboratorio di ceramica con Vera Ballore. La partecipazione ai laboratori è libera e gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

