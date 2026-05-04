Screening oncologici a Oristano: la Asl riprende l'attività di refertazione delle mammografieIl servizio nelle corse settimane era stato sospeso a causa dell’assenza del personale medico: già refertati tutti gli esami di marzo
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Buone notizie per chi sta aspettando di sapere il risultato della mammografia. L’attività di refertazione nell’ambito dello screening oncologico, che nelle scorse settimane era stata sospesa a causa della assenza temporanea non prevista del personale medico presso la struttura di Radiologia territoriale dell’ospedale San Martino di Oristano, è ripresa già da lunedì 27 aprile. A dare la notizia è la Asl. Come fanno sapere dall'Azienda sanitaria, le due specialiste in servizio hanno lavorato per recuperare il pregresso ed effettuato la lettura di tutte le mammografie eseguite nel mese di marzo e stanno procedendo con l’analisi di quelle del mese di aprile.
Alla ripresa delle attività erano 1.000 gli esami da refertare e attualmente sono circa 450 quelli residui, la cui lettura dovrebbe essere conclusa entro questa settimana per riallinearsi e riprendere con l’attività ordinaria.
In ogni caso, perché sia garantita la continuità del servizio anche in caso di assenze, ferie o malattia del personale, la direzione della Asl di Oristano ha deciso di procedere con l’attivazione di una convenzione con la Asl di Cagliari e con la pubblicazione di un avviso, pubblicato lo scorso 29 aprile, per il conferimento di due incarichi libero-professionali a specialisti in Radiodiagnostica con specifica competenza senologica da destinare alla struttura di Radiologia territoriale di Oristano.
«Le due azioni, la convenzione con la Asl 8, che ringrazio per la disponibilità, e il supporto di due ulteriori specialisti libero professionisti – motiva la direttrice generale Grazia Cattina – sono state pensate, tra l’altro, in un momento in cui non avevamo certezze sulle date di ripresa, per mettere in sicurezza e a rafforzare l’attività di screening mammografico, un servizio fondamentale per la prevenzione dei tumori in cui la nostra Azienda sanitaria crede fortemente». «
Il nostro obiettivo – prosegue la manager della Asl 5 – è quello di incrementare la già buona adesione allo screening mammografico».