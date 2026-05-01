Incontri sull'alimentazione a Sinnai, Burcei e MaracalagonisSi parlerà di nutrizione nella fascia 0-6 anni e di come costruire un rapporto sereno con il cibo
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Un ciclo di incontri gratuiti dedicati ai genitori sull’alimentazione nei primi anni di vita, con la nutrizionista pediatrica Esterina Zuncheddu.
Si parlerà di nutrizione nella fascia 0-6 anni e di come costruire un rapporto sereno con il cibo.
L'iniziativa è del Coordinamento Pedagogico Territoriale dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei.
Gli incontri, che come detto sono gratuiti, sono aperti a tutti i genitori e sono consigliati per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.