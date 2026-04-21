Un nuovo ecografo di ultima generazione per il reparto di Endocrinologia dell’ospedale Marino di Alghero. A darne notizia è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che sottolinea il potenziamento delle dotazioni tecnologiche a disposizione della struttura e della dottoressa Giovanna Dore.

Il macchinario, un Logiq P9, è operativo dallo scorso 26 marzo e consente di elevare la qualità delle prestazioni diagnostiche, ampliando anche le possibilità di presa in carico dei pazienti. Si tratta di una strumentazione di alta fascia ospedaliera, dotata di sistemi avanzati per l’imaging ad alta definizione e di applicazioni evolute per lo studio dei tessuti, in grado di offrire valutazioni più precise e tempestive.

«L’Asl di Sassari e la Regione Sardegna stanno lavorando per rafforzare concretamente i servizi attraverso l’introduzione di tecnologie all’avanguardia, fondamentali per migliorare la qualità della diagnosi e la presa in carico», afferma Di Nolfo. Il consigliere regionale ci tiene a rivolgere poi «i più sinceri complimenti alla dottoressa Giovanna Dore per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui ogni giorno garantisce cure ai pazienti». Il nuovo ecografo sostituisce una macchina di tecnologia meno recente, di proprietà dell’Aou, rientrata nella disponibilità dell’azienda ospedaliera. «Il mio impegno nel seguire con attenzione il percorso di rafforzamento dei servizi sanitari ad Alghero prosegue, sostenendo in prima persona ogni intervento utile a garantire prestazioni sempre più efficaci e accessibili per tutte e tutti», conclude Di Nolfo.

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