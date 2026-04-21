L'obiettivo è quello di rafforzare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione, favorendo l'adesione agli screening e promuovendo stili di vita sani. Un messaggio chiaro e condiviso, in linea con il principio secondo cui la prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento nella lotta contro il cancro.

Domani, mercoledì 22 aprile, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, la Asl di Oristano ospiterà l'evento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione oncologica femminile promosso dalla Lilt di Oristano. L'iniziativa prevede la distribuzione di omaggi floreali alle donne ricoverate e a quelle che accederanno agli ambulatori di Senologia e di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Martino di Oristano. Contestualmente, saranno distribuiti opuscoli informativi sulla prevenzione del tumore della mammella, insieme alle brochure sugli screening oncologici messe a disposizione dalla Asl di Oristano.

«Questa iniziativa – dichiara il presidente della Lilt Oristano Luciano Curella – vuole essere un gesto di vicinanza alle donne e, allo stesso tempo, un'opportunità concreta per diffondere informazioni fondamentali sulla salute. Siamo certi che questa semplice ma significativa iniziativa possa contribuire a sensibilizzare ulteriormente le donne del nostro territorio, rafforzando la collaborazione tra Lilt e Asl e promuovendo una cultura della salute sempre più diffusa e consapevole».

«Abbiamo accolto con favore l'iniziativa della Lilt, associazione da sempre impegnata sul territorio sui temi della prevenzione e della promozione della salute, con cui la nostra azienda ha creato una sinergia per potenziare i servizi offerti a cittadine e cittadini – afferma la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina –. In particolare l'evento organizzato in occasione della Giornata della Salute della Donna ha lo scopo di accendere i riflettori sull'importanza della prevenzione e vuole informare le donne su come prendersi cura di sé, sia attraverso la scelta e l'adozione di stili di vita sani, sia attraverso i periodici controlli, in particolare con l'adesione agli screening oncologici offerti gratuitamente dalla nostra Asl».

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