È allarme per il focolaio sospetto di hantavirus a bordo della nave "Hondius", che ha già causato tre decessi e diversi contagi. Le autorità sanitarie, inclusa l'OMS, stanno indagando per confermare l'origine dell'infezione. L’ipotesi più plausibile, al momento, è che passeggeri colpiti si siano infettati prima dell'imbarco, dato il lungo periodo di incubazione.

«L'Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell'Oceano Atlantico e sta fornendo supporto – ha dichiarato l’organizzazione – . Ad oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica».

Ma che cosa è l’hantavirus e come si contrae?

I SINTOMI – L'hantavirus si contrae tramite contatto con topi infetti o loro secrezioni, e dunque urina, feci, saliva. I primi segnali – febbre, dolori muscolari, cefalea – ricordano un'influenza comune, rendendo difficile una diagnosi immediata. L'incubazione può variare da una a otto settimane.

Nelle forme severe, il virus può provocare accumulo di liquidi nei polmoni con insufficienza respiratoria, cali di pressione, oppure danni renali ed emorragie.

TRE SINDROMI – Le principali sindromi sono la febbre emorragica con coinvolgimento renale (diffusa in Europa e Asia) e la sindrome cardiopolmonare (tipica delle Americhe). Secondo gli epserti, «in Europa le malattie da hantavirus si stanno diffondendo sia come numero di casi che come aree infette».

CURE E VACCINI – Non esistono al momento vaccini né terapie specifiche: diagnosi precoce e trattamento tempestivo sono quindi decisivi per la sopravvivenza. La prevenzione si basa sull'evitare il contatto con roditori, anche evitando di sollevare polvere in ambienti potenzialmente contaminati e utilizzando guanti e disinfettanti durante le pulizie.

IL PRECEDENTE NOTO – Nel febbraio 2025, la moglie dell’attore Gene Hackman, Betsy Arakawa, morì per sindrome polmonare da hantavirus nella loro residenza di Santa Fe. Il suo corpo fu ritrovato circa due settimane dopo insieme a quello del marito, deceduto per cause cardiache. Gli investigatori ritengono che Hackman, colpito da Alzheimer avanzato, non abbia compreso l'accaduto né chiesto soccorso.

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