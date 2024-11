Le diete a base vegetale, che includono principalmente frutta, verdura, legumi, cereali integrali, noci e semi, sono sempre più riconosciute come una scelta salutare per la prevenzione e la gestione di malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari e tutte le forme di cancro.

Questi regimi alimentari sono ricchi di fibre, antiossidanti, vitamine e minerali, e poveri di grassi saturi e colesterolo, caratteristiche che contribuiscono a ridurre l’infiammazione e a migliorare la salute metabolica. Innumerevoli studi scientifici hanno dimostrato che una dieta ricca di alimenti vegetali può migliorare la sensibilità all'insulina, abbassare i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna.

Una dieta a base vegetale è anche utile per la gestione del peso, grazie all’alto contenuto di fibre che aumenta il senso di sazietà e migliora la digestione. Poiché i cibi vegetali tendono a essere naturalmente meno calorici, una dieta basata su di essi favorisce una composizione corporea sana e aiuta a prevenire l’obesità, una delle principali cause di malattie croniche.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

© Riproduzione riservata