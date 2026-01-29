Prevenzione e tutela della salute. È una realtà il progetto per la cardioprotezione dei residenti dei comuni dell’Unione del Parteolla e del Basso Campidano. Sette defibrillatori saranno installati nei prossimi giorni nella sede dell’Unione e nei comuni di Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali.

Si tratta di dispositivi automatici, dotati di sensori che consentono di riconoscere immediatamente un arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione o tachicardia ventricolare e di determinare in modo automatico la necessità di un intervento. I defibrillatori saranno posizionati in punti strategici individuati da ciascun comune. La mappa sarà comunicata al servizio 118 che, in caso di emergenza, potrà individuare rapidamente la posizione degli strumenti salvavita.

Previsti anche corsi di formazione BLS-D rivolti ai dipendenti comunali. Soddisfatto il presidente dell’Unione dei Comuni Maurizio Cuccu «È un passo concreto per la tutela della salute dei nostri cittadini, investire in prevenzione significa prendersi realmente cura delle persone. La sicurezza deve essere una responsabilità condivisa».

