Dal 20 al 22 marzo saranno presenti in 5.000 piazze italiane le uova di Pasqua AIL. L’iniziativa, giunta alla 33esima edizione, è promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere l’uovo è di 15 euro. In Sardegna, l’iniziativa sarà presente nelle principali città come Cagliari, Sassari, Olbia, Alghero, Nuoro e non solo. Per sapere in quali altri comuni dell’Isola è possibile trovare i volontari dell’AIL basta andare sul sito ail.it.

Le uova dell’AIL, al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell’Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.

AIL, infatti, è da tempo affianco ai pazienti con tumore del sangue, particolarmente fragili e delicati in quanto il loro sistema immunitario è altamente compromesso. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative, tra cui l’immunoterapia con CAR-T e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini.

L’iniziativa ha permesso di mettere in campo importanti progetti di ricerca e assistenza. Tuttavia, l’incremento delle risorse a disposizione è fondamentale, per effettuare ulteriori passi avanti. L’Ematologia italiana, attraverso i centri di cura e grazie all’opera quotidiana delle 83 sezioni provinciali AIL con i loro 17.000 volontari, garantisce la continuità assistenziale e terapeutica.

(Unioneonline/n.s.)

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