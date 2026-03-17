A due anni dalla mostra "Atto di Dolore", una riflessione delicata e viscerale sulla dimensione più catartica, intima e profonda della sofferenza causata dall'endometriosi, e in concomitanza con il mese di marzo, dedicato a livello mondiale alla consapevolezza di questa malattia, il Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda - MURATS - in sinergia con il Comune di Samugheo e Orientare Srl. rinnova il proprio impegno civile e culturale con un appuntamento dedicato alla patologia e finalizzato a consolidare il ponte tra l'evocazione artistica e l'approccio clinico. L’appuntamento è per il 22 marzo alle 16,30 a Samugheo.

“Atto di dolore ha voluto cristallizzare il momento della presa di coscienza solitaria, Via Crucis intende mappare il complesso itinerario terapeutico e umano che caratterizza la vita delle donne affette da endometriosi, un percorso a tappe, spesso tortuoso e frammentato, la cui narrazione è veicolata dalle testimonianze autobiografiche di 5 raffinate artiste: Zuanna Maria Boscani, Batrice Marinoni, Ilaria Melis, Ilaria Porceddu, Valeria Simula”, spiegano dal Murats.

L'approfondimento clinico è affidato a Stefano Angioni, chirurgo e accademico di rilievo internazionale, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Cagliari e Direttore della UOC Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’AOU Cagliari, nonché Membro del Tavolo Tecnico del Ministero della Salute dedicato al dolore pelvico cronico nella donna.

“La sua presenza, preziosa e necessaria – proseguono dal Murats - offrirà una prospettiva scientifica d'eccellenza che consentirà di conoscere e comprendere la patologia, decodificarne le criticità e sciogliere i nodi più complessi dell'esperienza diagnostica e terapeutica”.

Gli interventi saranno preceduti dai saluti del sindaco di Samugheo Basilio Patta e dell'assessora alla Cultura Elisabetta Sanna.

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