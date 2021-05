Deficit di vitamina D e sintomi più gravi di infezione da Covid-19 sembrano avere una relazione, che però non cambia se si assume poi, e dunque in un secondo momento, più vitamina D.

È il risultato di uno studio pubblicato sull'organo ufficiale della Società Italiana di Endocrinologia, “Journal of Endocrinological Investigation”, una ricerca condotta da Gherardo Mazziotti, endocrinologo di Humanitas e docente di Humanitas University, e da Andrea Lania, responsabile di Endocrinologia e Diabetologia di Humanitas e docente di Humanitas University.

L’indagine, realizzata anche in collaborazione con l'Unità di Medicina e Pneumologia diretta da Michele Ciccarelli e di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza diretta da Antonio Voza, si colloca all'interno dell'attuale dibattito sull'impatto del deficit di vitamina D sul decorso clinico del Covid-19.

"Per la prima volta il nostro studio – spiega Mazziotti – dimostra che il deficit di vitamina D può influenzare la severità della polmonite da Sars-CoV-2, ma solo quando è associato ad un aumento della secrezione di paratormone, l'ormone che determina la concentrazione di calcio nel sangue".

GLI OBIETTIVI – Obiettivo dello studio, condotto su 348 pazienti Covid-19 ricoverati all'ospedale Humanitas, è stato valutare retrospettivamente l'associazione tra livelli della vitamina D e decorso clinico della polmonite da Covid-19. "Rispetto ad altri lavori pubblicati sull'argomento, abbiamo voluto approfondire il tema valutando non solo i livelli di 25idrossivitamina D (marcatore dello stato vitaminico D in ogni persona), ma anche i valori di paratormone, un parametro del bilancio del calcio che e' in relazione inversa ai livelli di vitamina D. Questo - spiega ancora Mazziotti - ci ha permesso di avere una visione globale della severita' dell'ipovitaminosi D e del suo impatto clinico".

I CASI – I pazienti ricoverati con Covid-19, all'ingresso in ospedale, avevano bassi valori di 25idrossivitamina D e, in una elevata percentuale di casi, severa ipovitaminosi D (con valori di 25idrossivitamina D inferiori a 12 ng/ml). Molti pazienti avevano anche elevati valori di paratormone associati quasi sempre a bassa concentrazione di calcio nel sangue, configurando la condizione clinica definita "iperparatiroidismo secondario".

In questi casi, sono stati riscontrati sia un decorso maggiormente sfavorevole della polmonite da Covid-19 in termini di maggiore severità dell'insufficienza respiratoria all'esordio, sia una maggiore probabilità di essere sottoposti a ventilazione durante l'ospedalizzazione.

Secondo i ricercatori, dunque, gli elevati valori di paratormone potrebbero contribuire a potenziare gli effetti negativi diretti dell'ipovitaminosi D sul sistema immunitario, oltre a possibili effetti diretti negativi dell'ormone sull'apparato cardiovascolare e respiratorio, già precedentemente osservati in pazienti cardiopatici affetti da scompenso cardiaco. Tuttavia, la somministrazione di vitamina D nei pazienti con Covid-19 non ha mostrato benefici in termini di riduzione della gravità dei sintomi. IL DEFICIT – "Tra le ipotesi - conclude Mazziotti -, il fatto che alla correzione della carenza di vitamina D non corrisponda un cambiamento dei livelli di calcio, e quindi dell'iperparatiroidismo secondario persistente. Saranno necessari ulteriori studi per valutare l'efficacia di un trattamento farmacologico finalizzato non solo a correggere il deficit di vitamina D, ma anche a ridurre i livelli di paratormone, che come dimostrato dal nostro studio hanno un effetto indipendente sul decorso clinico del Covid".

