«Non smettete di donare anche d’estate». Il rinnovato appello a un gesto di solidarietà, che può salvare vite umane, arriva dal dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano.

Intanto proseguono anche le giornate di raccolta delle sacche di sangue organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione.

Ad Oristano tutti coloro che desiderano donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino.

Un gesto importante in questi mesi, nei quali la richiesta di sangue aumenta anche nel presidio ospedaliero e cala il numero dei donatori.

«Chi vuole può anche prenotarsi presso il nostro centro trasfusionale per la raccolta di plasma per uso clinico e piastrine, un altra raccolta molto importante», ha anche aggiunto Murgia.

Intanto prosegue anche nel mese di agosto l’impegno dei volontari dell’Avis nell’organizzare le giornate “locali” delle donazioni nelle proprie sedi con la presenza dell’autoemoteca, sempre dalle 8 alle 12. Venerdì 11 agosto a Ghilarza, sabato 12 agosto a Bauladu, domenica 13 agosto a Marrubiu, venerdì 18 agosto a Bosa e domenica 20 agosto ad Arborea e Ghilarza. Ancora venerdì 25 agosto a Bosa, sabato 26 agosto a Solarussa, domenica 27 agosto ad Ales e San Nicolò d’Arcidano e mercoledì 30 agosto a Laconi.

Per le donazioni dell’Avis occorre prenotarsi in anticipo. Gli interessati a partecipare a queste giornate solidali possono rivolgersi direttamente alle sedi locali dell’Avis.

