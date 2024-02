Aiutare i pazienti ad affrontare la diagnosi di un tumore, ma anche offrire supporto ai familiari. Con questo duplice obiettivo, al Consultorio di Oristano è stato attivato un servizio di supporto psicologico.



L'iniziativa gratuita è rivolta a tutti i cittadini residenti nel territorio della ASL 5 e sarà accessibile (senza impegnativa del medico) prenotando un appuntamento per telefono ai numeri 0783 317700 – 317087, via mail all'indirizzo psicologoconsultorio.or@asloristano.it, direttamente al quarto piano di via Carducci 41 o chiedendo al proprio oncologo.

«Aiuteremo i pazienti ad affrontare l’impatto della diagnosi - spiega Claudia Marras, psicologa del Consultorio del distretto di Oristano - a gestire i cambiamenti che la malattia comporta per se stessi e nel rapporto con i propri cari, a fronteggiare le paure e le ansie per il futuro e ad affrontare le varie fasi del percorso di cure. Sosterremo invece i familiari nell’affrontare le preoccupazioni per il proprio caro e la fatica connessa ai cambiamenti della propria vita».

