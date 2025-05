Avviata nel 2020 e sospesa due anni fa, l'Unità di chirurgia bariatrica del Mater Olbia Hospital torna a essere operativa.

Unica nel Nord Sardegna e secondo centro d'eccellenza nell'Isola insieme a quello presente al Brotzu di Cagliari, l'Unità di chirurgia per il trattamento dei pazienti obesi riparte dopodomani con il primo intervento che inaugura l'obiettivo di eseguirne cento in un anno. A guidare l'equipe medica, Rossana Berta, già responsabile della chirurgia bariatrica del Gruppo San Donato a Milano, insieme al primario dell'Unità operativa di chirurgia generale, Alessandro Verbo.

«La riapertura del reparto è un passo importante per combattere una malattia in costante crescita, la chirurgia bariatrica si conferma, anche alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, come un’opzione più efficace a lungo termine rispetto ai farmaci per il controllo del peso, con vantaggi sia clinici sia economici», ha dichiarato Verbo.

«La chirurgia bariatrica prevede un insieme di interventi fondamentali per i pazienti affetti da obesità patologica, sia per eliminare l’eccesso di adipe, sia per prevenire o curare le patologie associate all’obesità», commenta Berta.

«La riapertura di questo reparto è un risultato importante che permetterà di ridurre sensibilmente la mobilità passiva dei pazienti sardi, costretti finora a rivolgersi a strutture fuori Regione, e si inserisce nella mission del Mater, volta a un supporto fattivo del territorio anche attraverso la cura di patologie complesse, al momento non sufficientemente coperte da altre strutture sanitarie in Sardegna», afferma l'amministratore delegato dell'ospedale, Marcello Giannico.





