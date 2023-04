C’è una modifica per quanto riguarda l’apertura dell’ambulatorio straordinario territoriale di Nurachi. A farlo sapere è il Comune guidato dal sindaco Renzo Ponti.

A partire da questa settimana, la dottoressa Maria Letizia Uras svolgerà il servizio straordinario di medico di base all'ambulatorio di Nurachi il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30, anziché il giovedì.

«La modifica - si legge in una nota del Comune - è stata decisa per meglio distribuire le giornate settimanali del servizio e per non interferire sulle attività del Centro vaccinale di zona, attivo per alcuni giovedì del mese. Ricordiamo che l'ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) è attivo i giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, per tutti i cittadini privi di medico di famiglia dei comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Nurachi e Riola Sardo».

