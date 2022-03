L'Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati (Asnet) ha donato un nuovo ecografo al Centro dialisi del Poliambulatorio di Siniscola. Questa mattina la cerimonia di consegna alla presenza, tra gli altri, del presidente di Asnet, Bruno Denotti, del direttore generale della Asl di Nuoro, Paolo Cannas, del direttore di Nefrologia e Dialisi, Franco Logias, e del sindaco di Siniscola Gianluigi Farris.

"Questo periodo pandemico ha limitato un po' le nostre attività, ma non ci ha scoraggiati dall'attivarci per la raccolta fondi che ha consentito di donare questo utile strumento ad una struttura che ne aveva necessità", ha affermato Denotti. "È sui territori che dobbiamo investire - ha aggiunto il dg Canna - sfruttando le opportunità che si stanno aprendo grazie ai fondi del Pnnr. Sono tre i settori sui quali vogliamo puntare: tecnologia, edilizia e telemedicina, affinché possa essere finalmente realizzata la presa in carico del paziente in questo tipo di strutture intermedie, come il Poliambulatorio di Siniscola, senza più la necessità di costringere i cittadini a spostarsi anche per prestazioni a bassa intensità di cura”.

Il direttore di Nefrologia ha ricordato "le potenzialità di una struttura come questa che - ha spiegato - oltre a far bene ai cittadini della zona, si presta anche per il nostro progetto ‘Dialisi in vacanza’ al servizio dei turisti che d'estate affollano questa costa".

