Dopo il caso dei wurstel e dei tramezzini al salmone, un nuovo allarme per "possibile presenza di listeria monocytogenes" riguarda i pancake.

A destare attenzione i pancake al cioccolato di marchio Bernard Jarnoux Crepier.

L'azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezioni da 6) per rischio microbiologico.

La raccomandazione ai consumatori è quella "di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione". L'annuncio è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute oggi, 10 ottobre.

