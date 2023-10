Originaria dell'Asia occidentale, la melagrana è diventata un alimento apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore unico e per i suoi numerosi benefici per la salute.

Le ragioni per includerla nella dieta non mancano di certo: ricca di antiossidanti, in particolare gli antociani, aiuta a combattere i radicali liberi nel corpo, riducendo il rischio di malattie croniche.

Il suo consumo regolare è inoltre associato a una riduzione della pressione sanguigna, a una diminuzione del colesterolo cattivo (LDL) e a una migliore salute cardiovascolare in genere.

La melagrana ha proprietà antinfiammatorie che possono contribuire a ridurre l'infiammazione nel corpo, prevenendo diverse malattie cronico-degenerative come l’artrosi. Grazie alla sua alta quantità di vitamina C, il frutto è anche conosciuto per promuovere la salute della pelle aiutando a ridurre i danni causati dai radicali liberi.

Svolge un ruolo chiave nel rafforzare il sistema immunitario e aiuta così il corpo a combattere le infezioni tanto da essere soprannominato a pieno titolo “vaccino autunnale”.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

