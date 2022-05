La Asl n.3 di Nuoro celebra i suoi infermieri. Lo fa con l’occasione della Giornata internazionale loro dedicata, che si festeggia oggi, giovedì 12 maggio, nel mondo.

"Gli infermieri - affermava appena un anno fa il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus - sono la spina dorsale di qualsiasi sistema sanitario e oggi molti di loro si trovano in prima linea nella battaglia contro il Covid-19”.

“Ci sembra quanto mai opportuno - dichiara oggi Paolo Cannas, direttore generale della ASL n. 3 di Nuoro - , in questa giornata dedicata alla figura dell'infermiere, creare un momento di riflessione e di ringraziamento verso il gran lavoro fatto da questa fondamentale figura di professionista sanitario. Sono i professionisti che si prendono cura di noi, e a loro oggi tributiamo un momento di ringraziamento; in questo ideale abbraccio da condividere tra chi è più esperto e i più giovani”.

Negli ultimi due anni gli infermieri - che nell'Azienda Socio sanitaria Locale n. 3 di Nuoro rappresentano il grosso della pianta organica, arrivando a circa 800 unità (inclusi ovviamente i contratti a tempo determinato), distribuiti tra i 3 ospedali (San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono) e le strutture territoriali dei 4 Distretti (Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono) - hanno avuto un ruolo molto importante nella lotta al Covid, negli ospedali e nel rapporto con i malati, ma anche nelle campagne di vaccinazione.

“In questa giornata celebriamo l'infermiere anche quale emblema della guerra al Covid - conclude Paolo Cannas - ma un pensiero va anche agli infermieri che sono stati vittime di questo virus invisibile, pagando con la vita il loro impegno per la cura di tutti”.

