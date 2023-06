Le caramelle fanno male?

Gelatina dalla cotenna del maiale, derivati del grasso sottocutaneo e di cartilagini di bovino: ecco alcuni degli ingredienti delle gustose caramelle. Completano la lista quantitativi spropositati di zucchero raffinato, conservanti, coloranti, acidificanti come acido malico e citrico ed aromi chimici estratti mediante solventi. Per chi sta pensando che in commercio oggi esistono gustose caramelle gommose che sono preparate con gelatina vegetale, questo non deve essere un motivo per ritenerle “più sane”.

La lista degli ingredienti non si discosta poi così tanto. È giusto quindi sottolinearlo senza timor di smentita: le caramelle non sono proprio un toccasana per la salute dei nostri bambini. “In medio stat virtus” sosteneva un celebre filosofo, per cui se il consumo è saltuario, il problema non si pone. Come tutti i cibi iper-zuccherati, anche le caramelle ricche di zuccheri semplici, ad ogni consumo, aumentano infatti il grado di infiammazione del corpo a causa dell’aumento dei picchi glicemici con una conseguente risposta ormonale da parte dell’insulina. Questa risposta porta il consumatore a richiedere più cibo di quello necessario, traducendosi con il tempo in sovrappeso e obesità.

Dottor Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

