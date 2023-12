La Sardegna è stata inserita, dall’Istituto Superiore di Sanità, nello screening pilota pediatrico per rilevare gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. La popolazione interessata dal test riguarda i minori di età compresa tra 0 e 17 anni.

«La necessità di inserire la Sardegna era stata correttamente sottolineata dal presidente della commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci, data l'elevatissima incidenza di tali patologie nell'Isola, tra i più alti al mondo – spiega Giorgio Mulè, rappresentante di Forza Italia alla Camera e prima firmatario della legge 130 del 2023 -. L'immediata sensibilità dimostrata dal dottor Marco Silano, dirigente dell'Istituto Superiore Sanità, con la collaborazione degli altri luminari che partecipano al tavolo per le linee attuative della legge ha fatto sì di poter prontamente inserire la Sardegna tra le Regioni pilota. La notizia arriva nel giorno in cui è stato pubblicato su “Lancet Diabetes & Endocrinology” un editoriale a firma del professore Emanuele Bosi e del professor Carlo Catassi che spiega alla comunità scientifica la ratio e gli obiettivi della nostra legge. L'autorevolezza mondiale di questa pubblicazione e la levatura accademica e professionale dei due autori, entrambi impegnati nella redazione della norma sullo screening, fanno sì che l'Italia sia vista come un punto di riferimento grazie a questa legge».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata