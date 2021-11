Perché Omicron e non Nu o Xi? Ci sono anche questioni geopolitiche alla base della denominazione della nuova variante di SarsCov2 che sta preoccupando il mondo intero e ha fatto crollare le borse.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti deciso di nominare le varianti del virus con le lettere dell’alfabeto greco, e lo sta facendo in ordine alfabetico. La prima fu la Alfa, o variante inglese.

In questo caso però l’Oms ha saltato due lettere dell’alfabeto. Per la mutazione scoperta in Sudafrica la lettera da utilizzare doveva essere originariamente la Nu. Tuttavia, spiega il Telegraph citando fonti anonime dell’organizzazione dell’Onu, si è deciso di saltarla perché nella pronuncia poteva essere facilmente confusa con la parola inglese “new”, nuovo.

La lettera successiva è la Xi, ed è su questa che sono state motivazioni geopolitiche. La lettera dell’alfabeto è infatti identica al cognome del presidente cinese Xi Jinping: “E’ stata saltata per evitare di stigmatizzare una Regione”, spiega il Telegraph.

La Regione in questione non è citata, ma è un gioco da ragazzi identificarla con la Cina, dato che la lettera coincide alla perfezione con il cognome del suo presidente.

Per questo motivo il senatore repubblicano Usa Ted Cruz ha attaccato l’Oms: “Se hanno così paura del Partito comunista cinese come possiamo pensare che denunceranno i cinesi la prossima volta che cercheranno di coprire una pandemia globale catastrofica?”, ha twittato.

