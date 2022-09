Per cercare di abbassare le probabilità di essere colpiti da un’infezione alle vie urinarie, oppure di evitare una recidiva, è importante seguire alcuni consigli e mantenere uno stile di vita il più possibile corretto in ogni periodo dell’anno. Anche in questo caso, infatti, la prevenzione gioca un ruolo importante.

Alimentazione

Mantenere un buono stato di idratazione, bevendo molti liquidi, aiuta a ridurre il rischio di contrarre questa tipologia di infezioni.

Anche l’alimentazione può fare la differenza: dal momento che la maggior parte dei batteri responsabili di questi disturbi è di origine intestinale, è importante seguire un regime dietetico sano ed equilibrato per favorire un buon funzionamento dell’intestino stesso.

Bere tanta acqua aiuta inoltre ad allontanare i batteri dalla vescica e dalle vie urinarie prima che questi possano insediarsi.

Igiene intima

L’igiene intima non va sottovalutata: utilizzare un prodotto delicato è utile per preservare la flora batterica. è necessario inoltre prestare qualche attenzione in più in alcuni periodi critici, come ad esempio durante il ciclo mestruale: in questi giorni è bene usare detergenti contenenti sostanze vegetali antimicrobiche per avere una protezione maggiore.

Occhio, però, a non eccedere: esagerare con i lavaggi potrebbe causare spiacevoli irritazioni o andare a rovinare la flora batterica “buona”.

Che cosa evitare

Oltre ad evitare di indossare biancheria intima in materiali sintetici e pantaloni troppo attillati, per ridurre la possibilità di contrarre un’infezione delle vie urinarie si consiglia di non utilizzare il diaframma come metodo contraccettivo e di svuotare completamente la vescica dopo ogni rapporto.

