Quarta edizione del progetto Mater & Komen - Insieme per il Nord Sardegna, la Carovana della Prevenzione fa tappa a Olbia, il 6 aprile, in piazza Terranova Pausania, nel centro storico. Virtuosa collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e Komen Italia per sensibilizzare sulla cultura della prevenzione nella salute di genere, il Programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile effettuerà visite ed esami diagnostici per la prevenzione delle principali patologie oncologiche femminili.

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne che non abbiano già eseguito i controlli senologici e ginecologici nell'anno precedente e che non rientrino nelle liste di screening della Regione. «La Carovana della Prevenzione e tutti gli appuntamenti dedicati alla salute femminile sono occasioni essenziali per alzare il livello di attenzione sui temi legati alla medicina di genere: attraverso un approccio inclusivo e aperto miriamo a coinvolgere sempre più persone per incoraggiare il benessere collettivo del territorio», ha detto l'amministratore delegato del Mater Olbia, Marcello Giannico, ringraziando il sindaco, Settimo Nizzi, per accogliere e supportare questo tipo di iniziative. «Il nostro impegno nella lotta ai tumori del seno è quotidiano e attivo su più fronti e gli sforzi che effettuiamo sul territorio hanno anche l'obiettivo di sensibilizzare ed educare le donne all'importanza della prevenzione», ha aggiunto il primario dell'Unità di radiologia, Pierluigi Rinaldi, in prima linea nelle giornate di prevenzione insieme alla chirurga senologa dell'Unità di ginecologia e senologia, Sonia Bove.

Prossimo appuntamento della Carovana della Prevenzione, il 29 giugno con Walk for The Cure, passeggiata di solidarietà per sostenere la ricerca per la lotta ai tumori del seno.

