Covid, così il virus continua a mutare: cosa ci aspetta in futuro

Cosa ci aspetta per il futuro con il Covid-19 e quali possono essere gli effetti e i meccanismi d’azione dei farmaci antivirali?

SARS-CoV-2 è un virus di cui non conosciamo l’origine, che si è adattato all’uomo rapidamente e ancora più rapidamente si è assestato, generando un ceppo virale altissimamente infettivo per l’uomo, con pochi passaggi, perché il numero di varianti che ha sviluppato è contenuto. Esso attualmente è tra i virus più contagiosi che conosciamo, anche se questo non esclude che continui a variare. Tuttavia, i dati accumulati tendono a ipotizzare di essere vicini al virus “optimo”; non va infatti dimenticato che un virus quando cambia troppo perde la sua capacità infettante. Il virus, infatti, cambia per riuscire a selezionare il ceppo perfetto, quello che replica al meglio, ma per ottenere ciò deve fare miliardi di tentativi di cui solo uno funziona. Esempio è la variante Omicron, tutti gli altri virus variati sono scomparsi. Dunque, è ragionevole pensare che questo virus continuerà a cambiare un po' ma potrebbe non avere più bisogno di cambiare troppo. Questa esigenza del virus di cambiare “il giusto” è il principio su cui fonda la sua azione il molnupiravir; tale farmaco ha la peculiarità di “forzare” il virus a continuare a cambiare immotivatamente; in tal modo si producono ceppi altissimamente variati che, in quanto tali, hanno perso la capacità infettante e sono divenuti innocui. Questo meccanismo di azione di molnupiravir mima ciò che accade già in natura: gli enormi cambiamenti del virus non necessariamente portano a un guadagno, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi il ceppo mutato non è infettante e quindi sparisce. La differenza con molnupiravir è che in natura, a forza di variare tantissimo, ogni tanto si manifesta con varianti che in alcuni casi hanno una certa capacità infettante, ma non elevata (come la variante beta e gamma), e quindi poi spariscono, altre volte invece producono un ceppo migliore: la variante Omicron. Attualmente abbiamo solo Omicron come variante; all’interno di essa il virus sta ancora cambiando, anche se in modo più limitato, creando sub-varianti come BA1, BA2, BA3 (che è sparita essendo poco efficace), BA4 e ora BA5 che invece è molto efficiente e replica e infetta tanto. È ragionevole pensare che il grosso dei cambiamenti il virus lo abbia già fatto, ma non ne siamo per nulla sicuri: è solo un’ipotesi (sostanziosa, ma sempre ipotesi) di lavoro. Resta il fatto che variare per un virus non sempre è necessariamente buono. Le varianti in base a come, quanto e dove variano possono creare resistenze. Ad esempio, la variante Omicron è molto diversa dal ceppo originale, tant’è vero che molti anticorpi monoclonali usati nella pratica clinica non si possono più usare perché il virus è diventato resistente. Però, in questa sua variabilità, non è diventato resistente al vaccino che sia pure con fatica continua a funzionare, e non è diventato resistente agli antivirali orali che oggi utilizziamo con successo.

Carlo Federico Perno, professore di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia, IRCCS Ospedale Bambino Gesù, Roma

Andrologia, poca informazione tra gli adolescenti

Una volta c’era la visita militare ma oggi è difficile che i ragazzi abbiano controlli per gli organi genitali. Cosa si può fare?

Solo il 2% degli under 20 è andato almeno una volta dall’andrologo, eppure il 30% dei ragazzi fra 14 e 20 anni ha una malattia andrologica e in un caso su 10 questa potrebbe compromettere la fertilità futura. La maggioranza dei ragazzi italiani non si è mai fatta visitare da un esperto della salute maschile, eppure fra i 14 e i 20 anni uno su tre ha già patologie andrologiche con ricadute sulla fertilità in un caso su dieci. Per aumentare la consapevolezza dei giovanissimi, informarli e fare prevenzione parte nelle scuole la campagna “Amore senza ostacoli” della Società Italiana di Andrologia. La prevenzione deve cominciare invece fino dall’adolescenza, problemi che in questa fase non sono vere e proprie patologie vanno individuati per essere affrontati evitando successive conseguenze come nel caso del varicocele e del rischio di infertilità.

Alessandro Palmieri, presidente, Società Italiana Andrologia

Dolore cronico, ecco come affrontarlo

Come affrontare psicologicamente il dolore cronico?

Non esiste un solo dolore, bensì una varietà di dolori, che dipendono dall’intensità, dalla durata, dalle conseguenze e anche dalla persona che ne soffre. I dolori acuti non durano molto e rappresentano un segnale di allarme di fronte a un pericolo, come un taglio o una frattura. Altri dolori, definiti cronici, possono persistere per mesi, persino dopo che la causa che li ha prodotti è scomparsa, generando ansia e deflessione dell’umore. Il dolore non è soltanto una sensazione ma anche “un’emozione” che si produce in un dato contesto a cui viene associato un certo significato. L’acquisizione di nuove strategie di accettazione e adattamento al dolore cronico come distogliere l’attenzione con esercizi di respirazione e rilassamento, reinterpretare le sensazioni, accrescere la motivazione ad agire, riprendere progressivamente le attività quotidiane trovando il ritmo migliore compatibile col dolore, aumenta la soglia della tolleranza e ne abbassa le conseguenze emotive e sociali. Una buona alleanza tra terapeuta e paziente è la base per rendere efficaci e utili queste strategie.

Marco Pinna, Psicologo clinico, Centro Bini Cagliari, Clinica psichiatrica e SPDC SS Trinità

Linfedema e infezioni, binomio pericoloso

Perché nel linfedema sono frequenti le infezioni?

Nei distretti con linfedema vi è un deciso abbassamento delle difese immunitarie a causa di un non perfetto funzionamento del sistema linfatico e/o dei linfonodi. Questo determina una predisposizione per le infezioni batteriche, che possono colpire la parte malata e causare febbre anche alta, arrossamenti, aggravio del linfedema stesso e marcato dolore. Ogni episodio infettivo peggiora notevolmente lo stato di congestione linfatica per cui è di estrema importanza prevenirne l’insorgenza. Inoltre, il marcato aumento di volume degli arti (compresi i piedi) può creare degli sfregamenti con i vestiti e le scarpe, favorendo così micro-lesioni ideali per l’attacco dei batteri. Per prevenire ciò, i pazienti devono eseguire una scrupolosa pulizia e idratazione della loro pelle usando detergenti delicati o antibatterici, evitare tagli, punture d'aghi ed insetti, abrasioni accidentali, sfregamenti e, in generale, qualsiasi trauma alla pelle, anche il più piccolo. È importante inoltre evitare l'esposizione prolungata al sole e alle temperature elevate in generale.

Angelina Floris, specialista in Angiologia all’Ats Sardegna

