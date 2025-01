L’obiettivo è quello di invitare la popolazione a riflettere sulle proprie abitudini e scegliere consapevolmente se, quando e quanto bere per migliorare la propria salute e preservare la sicurezza al volante.

Il Servizio per le Dipendenze della Asl 5 di Oristano sostiene la campagna internazionale Dry January, il “mese asciutto”: un gennaio senza alcol. Aderendo alla campagna pro-sobrietà lanciata nel 2013 in Inghilterra, il Serd mira a prevenire e ridurre il danno causati dal consumo abituale di alcol.

«Partecipare al Dry January – spiega la psicologa del SerD Andrea Karola Wenzel, referente del progetto – rappresenta una sfida personale, che comporta numerosi benefici. Rinunciare all’alcol per un mese può migliorare la qualità del sonno, ridurre i rischi per fegato e cuore e rendere la pelle più sana e idratata. Ma questa è anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’alcol nella vita quotidiana e per iniziare l’anno con una ripartenza positiva. L’invito - conclude - è rivolto a tutti i cittadini, con l’auspicio che possano promuovere una cultura del cambiamento positivo. Gennaio senza alcol può essere il primo passo verso un anno più sano».

La Asl fa sapere che chi dovesse avere difficoltà nel rinunciare all’alcol o sperimentare i sintomi dell’astinenza, può rivolgersi al Serd di Oristano, che offre percorsi riabilitativi dedicati a chi ha già sviluppato una dipendenza (tel. 0783 060623 – e-mail: serd.oristano@asloristano.it).

