Al via le domande per accedere all’indennità regionale per la fibromialgia a Ghilarza. Dal Comune precisano: «A decorrere dall'anno 2025 l'Indennità Regionale Fibromialgia è erogata nella forma di contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di 800 euro, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale».

Per presentare la domanda c’è tempo sino al 30 aprile.

«La richiesta da parte di coloro che presentano la domanda per la prima volta – aggiungono dall’ufficio dei servizi sociali - dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo. Per coloro il cui beneficio è stato concesso negli anni precedenti sarà considerata valida la domanda già presentata, fermo restando l'obbligo di comunicare al Comune di Ghilarza l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura compilando l'apposito modulo».

La modulistica è disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune.

Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse secondo una delle seguenti modalità: tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it, tramite e-mail all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it. In via eccezionale potranno essere consegnate a mano nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10 alle 13, martedì - giovedì dalle 15.30 alle 17. Informazioni anche al numero telefonico 0785/561035 o al seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.ghilarza.or.it.

