Novità nella Struttura semplice dipartimentale dell'Endoscopia digestiva chirurgica dell'ospedale San Francesco. Questa mattina è stata presentata la nuova colonna endoscopica Olympus Ultra HD 4K, che consente di effettuare screening molto più precisi riguardo la ricerca dei polipi del colon-retto.

Il nuovo strumento elettromedicale consente di ottenere immagini nitide e ad alta risoluzione, raggiungendo una tempestiva e migliore individuazione di eventuali masse tumorali e, più in generale, una migliore qualità delle prestazioni e delle attività operative legate all'endoscopia digestiva. Con quest'apparecchiatura, inoltre, sarà possibile ragionare meglio anche in termini di screening di patologie dell'apparato digestivo.

In mattinata è stato effettuato il collaudo del nuovo macchinario, dopodiché, come ha spiegato il dottor Davide Deiana, primario del reparto, sarà necessaria un’adeguata formazione e un affiancamento del personale prima che lo strumento sia pienamente operativo.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per la nuova colonna endoscopica - ha commentato il direttore sanitario Peppino Paffi -: si tratta di uno strumento all'avanguardia nello screening, che migliora notevolmente la capacità di diagnosi del personale medico”.

“Ho trovato un'equipe sorridente e motivata – il commento del direttore generale Paolo Cannas –. Questo non può che farci piacere soprattutto per gli utenti. Potenzieremo in questo modo le attività del reparto, in particolar modo prevenendo il tumore al colon”.

(Unioneonline/v.l.)

