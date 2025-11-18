Giovedì 20 novembre, la torretta del Bastione di Saint Remy si tingerà di viola, il colore che simboleggia la lotta contro il tumore al pancreas. Con questa iniziativa, l'Amministrazione comunale di Cagliari aderisce alla campagna internazionale dedicata alla sensibilizzazione, alla diagnosi precoce e al sostegno alla ricerca scientifica.

Il tumore al pancreas è tra le patologie oncologiche più aggressive e difficili da individuare nelle fasi iniziali. Per questo, la Giornata Mondiale rappresenta un’occasione importante per informare e promuovere la prevenzione.

L’illuminazione del Bastione, uno dei luoghi più rappresentativi del capoluogo sardo, diventa così un segno concreto di partecipazione e vicinanza a chi affronta questa malattia. Ma anche un invito alla consapevolezza.

