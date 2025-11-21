Mercoledì 19 novembre, nell’Aula THUN dell’Ospedale Microcitemico ASL 8 di Cagliari, si è svolta la festa dedicata alle famiglie e ai bambini in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Bambini Con Diabete ODV, realtà impegnata nel sostegno ai più giovani affetti da diabete e alle loro famiglie.

All’evento sono intervenuti il presidente dell’associazione Carlo Cancellieri, il direttore della diabetologia pediatrica dott. Carlo Ripoli e la dott.ssa Rossella Ricciardi, che hanno ricordato l’importanza del lavoro condiviso tra volontari, medici e genitori per garantire supporto costante e momenti di serenità ai tanti bambini seguiti dal reparto.

La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera festosa e partecipata. Grande successo ha riscosso lo spettacolo condotto da Simone Frau, in arte Skiappa the Clawn, accompagnato da Ignazio Deligia, che ha coinvolto i piccoli pazienti con giochi, comicità e interazione. Emozionante anche l’esibizione del musicista Moses Concas, che ha portato alcuni brani tratti dalla colonna sonora del film La Vita va Così, attualmente nelle sale cinematografiche.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta l’importanza di creare spazi di incontro e leggerezza per bambini e famiglie che convivono quotidianamente con il diabete, valorizzando il ruolo prezioso dell’associazione e del personale sanitario.

