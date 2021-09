La variante Mu, identificata per la prima volta in Colombia a gennaio, è "potenzialmente preoccupante", ma non ci sono ancora dati sufficienti a suggerire che possa superare la variante Delta come ceppo dominante. Lo fa sapere l'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

La variante "B.1.621”, secondo la nomenclatura scientifica, è stata classificata come "variante di interesse" (Voi) dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

L'Ema si concentra al momento principalmente sulla variante Delta, ma "sta monitorando anche altre varianti che potrebbero diffondersi, come Lambda (identificata in Perù) e più recentemente Mu", ha affermato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell'Ema. La variante "Mu potrebbe essere potenzialmente più preoccupante perché potrebbe mostrare un potenziale rischio di fuga immunitaria (resistenza ai vaccini)", ha precisato in conferenza stampa.

L'Ema discuterà con gli sviluppatori di vaccini l'efficacia dei sieri contro la variante Mu. "Ma non abbiamo dati che dimostrino che la variante Mu si stia diffondendo in vasta scala o che ci sia la possibilità che superi la variante Delta come ceppo dominante", ha aggiunto.

(Unioneonline/v.l.)

