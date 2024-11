Mattinata all’insegna dell’informazione quella di oggi a Elmas. L’amministrazione comunale ha ospitato nella sua aula consiliare il convegno intitolato “Alimentazione e psicologia nello sport” il quale rientra nel progetto di promozione della disciplina del Calcio a 5 e dell’attività sportiva nei giovani under 17: un incontro mirato a dirigenti, tecnici e genitori con lo scopo di dare un sostegno concreto alla crescita psicofisica degli atleti.

I temi trattati hanno spaziato dai comportamenti discriminatori all’importanza dell’alimentazione per scongiurare l’obesità tra le fasce deboli della società, passando per l’acquisizione delle capacità di saper governare lo stress in ambiente sportivo e sociale.

L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione sportiva “Elmas C5”, coordinato dalla responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni Alessandra Romano e supportato dall’Assessorato regionale allo Sport. Sono intervenuti la nutrizionista Simona Marcassoli, la psicologa Cristiana Ruggiu, l’assessora comunale allo Sport Paola Cucca e il responsabile regionale del calcio a 5 Luca Fadda.

