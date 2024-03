Arriva il test rapido per la diagnosi di diabete e pre-diabete. L'International Diabetes Federation (Idf), in un documento appena pubblicato, propone infatti di introdurre nuovi criteri per la diagnosi di pre-diabete e di diabete basati sulla glicemia alla prima ora della curva da carico di glucosio (mini-curva): sopra 155 mg/dl si fa diagnosi di pre-diabete, sopra i 209 mg/dl di diabete.

Determinante, sottolinea la Società italiana di medicina interna (Simi), il contributo della ricerca italiana all'introduzione di questi nuovi criteri, molto più sensibili dei precedenti e in grado di intercettare più precocemente i soggetti a rischio diabete o già diabetici e dunque di trattarli più tempestivamente.

La mini-curva da carico di glucosio consente infatti di fare una diagnosi precocissima di diabete e pre-diabete, almeno un paio d'anni prima rispetto ai test attuali (curva da carico di glucosio tradizionale a due ore, o Ogtt). Per questo, l'Idf ha deciso di proporla come nuovo criterio diagnostico per il pre-diabete e il diabete.

«I nuovi criteri diagnostici alla prima ora della curva da carico - commenta Giorgio Sesti, ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma e presidente della Simi - consentono di individuare precocemente i soggetti ad aumentato rischio di diabete o già diabetici, che sfuggono a questa diagnosi con gli attuali criteri diagnostici. Questo significa che sarà possibile formulare la diagnosi di diabete e di prediabete attraverso una mini-curva da carico glucidico di appena un'ora (anziché le due ore attuali). Ma soprattutto, consentirà di intercettare una serie di soggetti che i criteri attuali non permettono di individuare né come pre-diabetici, né come diabetici».

«La mini-curva – prosegue Sesti – rappresenta un metodo più pratico e sensibile per 'catturare' un maggior numero di soggetti a rischio e di riconoscere più precocemente i soggetti con diabete già conclamato».

Diagnosticare più precocemente il rischio di sviluppare il diabete o il diabete stesso, conclude Sesti, «consente di mettere in atto più tempestivamente una serie di misure preventive riguardanti lo stile di vita o farmacologiche, che aiutano a prevenire la progressione verso il diabete franco e a contenere i danni».

