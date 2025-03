La dermatite atopica è una patologia complessa che va oltre il semplice disturbo della pelle e impatta profondamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, coinvolgendo aspetti fisici, psicologici e sociali.

Una malattia che colpisce il 3-7% degli adulti, il 15-25% dei bambini e anche il 9% degli adolescenti dai 12 ai 17 anni, approssimativamente 310.000 tra ragazzi e ragazze che sono anche coloro che più soffrono per questa patologia. E non solo per il fastidioso prurito spesso correlato, ma per gli evidenti segni che il disturbo porta con sè quali arrossamento, escoriazioni e ispessimento della pelle, che nei più giovani possono spesso portare a difficoltà relazionali.

In età adolescenziale, la malattia che non si è attenuata con la crescita diventa fra l’altro spesso anche più tenace: le lesioni tendono ad assumere una particolare secchezza e diventano più ispessite e particolarmente pruriginose. E ad associarsi possono essere anche altre manifestazioni quali asma bronchiale, rinite allergica, poliposi nasale e manifestazioni gastroenteriche.

Per aiutare allora nella valutazione e nella diagnosi della dermatite atopica, con focus soprattutto sui più giovani, torna “Dalla Parte della tua pelle”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, giunta alla quinta edizione. In Sardegna l’appuntamento è all’AOU di Sassari per mercoledì 2 aprile, responsabile la professoressa Maria Antonietta Montesu.

Le porte degli ambulatori di dermatologia si apriranno per consulti gratuiti per la prima volta anche agli adolescenti a partire dai 12 anni. E prenotarsi sarà più facile: gli utenti potranno fare in autonomia un pre-screening collegandosi al sito web https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2025.

«Questa campagna – spiega Giuseppe Argenziano, Presidente SIDeMaST - ha un grandissimo valore strategico perché la SIDeMaST da sempre si impegna per aumentare non solo la consapevolezza del pubblico sulla malattia ma anche per facilitare l’accesso ai percorsi di diagnosi e cura dei pazienti che soffrono di questa patologia così invalidante. Il fatto che la partecipazione sia stata estesa anche agli adolescenti in un certo qual senso “chiude il cerchio” dell’offerta alla popolazione delle tante nuove terapie disponibili per questa malattia. Indirizzando il pubblico verso i centri di riferimento, infatti, diamo una mano ai pazienti ad intraprendere un percorso che migliorerà la loro salute e la loro qualità di vita».

L’iniziativa gode del patrocinio di ANDEA - Associazione Nazionale Dermatite Atopica - ed è realizzata con il contributo non condizionante di Sanofi-Regeneron e La Roche-Posay.

