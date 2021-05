"È prevista per il 28 maggio l'autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco all'uso del vaccino Pfizer per i giovani tra 12-15 anni".

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del question time alla Camera sottolineando che si tratterebbe "di una passo molto importante ed essenziale in vista del prossimo anno scolastico per il quale c'è un dialogo in corso con il commissario Figliuolo per organizzare la campagna vaccinale in tal senso".

L’annuncio era già arrivato nelle scorse settimane da Valentina Marino, direttore medico Pfizer Italia.

"Nei soggetti di 12-15 anni che hanno partecipato allo studio di Fase 3 – aveva specificato Marino con riferimento al vaccino anti-Covid – si sono visti risultati molto promettenti, con un'efficacia del 100% e una risposta anticorpale molto robusta, superiore a quella della fascia 16-25 anni".

“Finora ci siamo preoccupati di vaccinare le fasce di persone più esposte al virus – ha ancora spiegato oggi Speranza -: operatori sanitari, anziani, fragili. A giugno arriveranno altre 20 milioni di dosi di vaccini e l'immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani".

(Unioneonline/v.l.)

