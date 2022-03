La quarta dose del vaccino per il Covid sarà necessaria. È quanto afferma l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla.

Pfizer sta lavorando per creare un vaccino in grado di proteggere contro tutte le varianti conosciute e in grado di durare almeno un anno, spiega Bourla secondo quanto riferito dai media americani.

"Dobbiamo capire che il Covid non sparirà, dovremo imparare a conviverci così come conviviamo con altri virus", evidenzia quindi il numero uno della nota farmaceutica.

Qualche settimana fa una circolare del ministero della Salute ha raccomandato la somministrazione di una quarta dose agli immunodepressi, ovvero "i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido”.

Ad oggi non è ancora chiaro se la Food and Drug Administration negli Usa e l’Ema in Europa abbiano intenzione di autorizzare una quarta dose di vaccino Covid-19 per adolescenti e adulti sani, e nel caso da quando.

"Stiamo solo inviando i nostri dati alla FDA, e poi vedremo cosa diranno anche gli esperti che non sono di Pfizer”, ha concluso Bourla.

(Unioneonline/v.l.)

