Con l’arrivo dell’estate, è una realtà oramai assodata, la vita di tutti noi è più fuori che dentro casa! Ecco, quindi, ghiotte occasioni come lo street food fare capolino e strizzarci l’occhio.

Il cibo da strada è sicuramente molto comodo e può rappresentare un’alternativa per chi non ha molto tempo per mangiare ma ahimè, purtroppo, non proprio salutare. Sia per chi segue una dieta ipocalorica, sia per chi semplicemente cerca uno stile di vita sano ed equilibrato, lo street food andrebbe consumato occasionalmente.

È doveroso comunque fare una distinzione tra i diversi cibi da strada, alcuni più salubri di altri. Stanno sempre più prendendo piede, ad esempio, i “salad-bar” che prevedono nei menù insalate da asporto, a volte con l'inserimento di cereali (tipo cous cous o quinoa), oppure semplicemente un panino integrale con verdure, entrambe scelte che mettono d’accordo praticità salute. Per gli inguaribili amanti di kebab e pizza, non resta invece che la misura, “sola dosis venenum facit” sosteneva Paracelso nel XVI secolo!

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

