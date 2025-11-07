Festa al policlinico Duilio Casula per il secondo parto trigemino del 2025. Mamma Debora Sailis, 37 anni, ha dato alla luce tre splendide gemelle: Camilla (1,210 kg), Bianca (1,350 kg) e Carlotta (1,390 kg).

Le piccole, subito circondate dall’affetto di papà Alberto Lampis, della sorella di 15 anni e del fratello di 10, sono venute alla luce con taglio cesareo e grazie al lavoro e alla dedizione di una équipe multidisciplinare.

Nelle fasi della nascita erano presenti in sala parto la dottoressa Stefania Sanna, il dottor Michele Peiretti, il medico specializzando Antonino Viscosi, l’ostetrica Silvana Pinna, le OSS Romina Atza e Martina Cadoni del reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal professor Stefano Angioni, l’anestesista Concetta Cocozza del reparto di Analgesia Ostetrico-Ginecologica diretto dal dottor Mauro Cardu. Ad assistere immediatamente le piccole i pediatri Anna Manconi, Consuelo Colucci, Wlodarczyk Malgorzata, Anna Bertini, Francesca Faa, Michele Carboni e Luca Bianchini, le infermiere Elisabetta Scano, Teresa Pusceddu e Irene Muntoni e l’OSS Valentina Palla, tutti del reparto di Patologia Neonatale e Nido diretto dal dottor Giovanni Ottonello.

Le neonate stanno bene e si trovano ora nella Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Duilio Casula, diretta dal professor Vassilios Fanos, dove riceveranno tutte le cure necessarie prima del rientro a casa.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata