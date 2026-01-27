Le persone esposte al fumo degli incendi boschivi hanno un rischio maggiore di soffrire di ictus. Lo rivela una ricerca pubblicata sull'European Heart Journal. I ricercatori stimano che solo negli Stati Uniti il ​​fumo degli incendi boschivi potrebbe essere responsabile di circa 17.000 ictus all'anno.

La ricerca è stata guidata dal Yang Liu della Rollins School of Public Health dell'Università di Emory, Atlanta, Stati Uniti. «Gli incendi boschivi stanno diventando una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico. Ad esempio, nella parte occidentale degli Stati Uniti, il fumo degli incendi boschivi sta vanificando decenni di miglioramenti della qualità dell'aria», spiega lo studioso. «L'ictus - aggiunge - è una delle principali cause di disabilità e morte in tutto il mondo e sta diventando sempre più comune. I tradizionali fattori di rischio come ipertensione e diabete non spiegano appieno questa tendenza. Siamo interessati a capire in che modo l'esposizione a lungo termine al fumo degli incendi boschivi influenzi il rischio di ictus».

L’analisi è stata condotta coinvolgendo circa 25 milioni di persone di età superiore ai 65 anni residenti negli Stati Uniti e coperte dal programma federale di assicurazione sanitaria Medicare. Circa 2,9 milioni di queste persone hanno avuto un ictus tra il 2007 e il 2018. I ricercatori hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per stimare l'esposizione di ogni persona al fumo degli incendi boschivi con una misura chiamata PM2.5 (la concentrazione di particolato fine con un diametro pari o inferiore a 2,5 micrometri). Hanno anche esaminato l'esposizione ad altri inquinanti atmosferici e hanno tenuto conto di noti fattori di rischio di ictus, come il fumo e lo stato socioeconomico. Questo ha permesso al team di confrontare i livelli di esposizione a lungo termine delle persone al fumo degli incendi boschivi con il rischio di ictus. Gli esperti hanno scoperto che per ogni microgrammo per metro cubo (1 µg/m³) di aumento della concentrazione media di fumo di incendi boschivi, il rischio di ictus aumentava dell'1,3%. Lo stesso aumento di PM2.5 proveniente da altre fonti, come traffico e centrali elettriche, era collegato a un aumento dello 0,7% del rischio di ictus.

«Questo - dice Liu - suggerisce che il fumo degli incendi boschivi potrebbe essere ancora più dannoso per il cervello e i vasi sanguigni rispetto all'inquinamento proveniente da altre fonti. Considerando gli Stati Uniti nel loro complesso, i nostri risultati suggeriscono che l'esposizione al fumo degli incendi boschivi potrebbe essere responsabile di circa 17.000 ictus ogni anno in questa fascia d'età».

(Unioneonline/v.l.)

