Alghero, all’Ospedale Civile nasce un nuovo sistema di monitoraggio dei pazientiI sensori installati nelle camere hanno lo scopo di migliorare la sicurezza dei ricoverati, anzitutto anziani, prevenendone le cadute
Nasce nel reparto di Medicina dell’Ospedale Civile di Alghero un progetto sperimentale e innovativo, ideato dall’Asl Sassari, che mira a testare un sistema intelligente di monitoraggio assistenziale non invasivo.
Il sistema, progettato per migliorare significativamente la sicurezza dei pazienti anziani ricoverati, è un insieme di sensori non invasivi avanzati, installati discretamente nelle stanze. Questi sensori sono in grado di rilevare e anticipare eventuali cadute e movimenti anomali che potrebbero preludere a un rischio, allertando in tempo reale gli operatori sanitari.
«Crediamo fermamente che la tecnologia debba essere un alleato per migliorare la salute – spiega Flavio Sensi, Direttore generale della Asl di Sassari – senza compromettere l'umanità e l'etica della cura. Questa sperimentazione è un chiaro esempio di un approccio trasparente e partecipativo, verso una sanità più sicura, efficiente e orientata al futuro, che pone al centro il benessere della nostra comunità».
Le cadute dei pazienti rappresentano una criticità assistenziale significativa nelle degenze ospedaliere, il che porta a un aggravamento dei costi sanitari e della qualità della vita del paziente. «Questa sperimentazione mira a ridurre drasticamente gli incidenti – aggiunge Sensi - diminuendo i tempi di risposta del personale in situazioni critiche. L'obiettivo è ottimizzare l'allocazione delle risorse umane, permettendo agli operatori di dedicarsi a compiti di cura diretta, anziché al monitoraggio costante e spesso inefficace».
