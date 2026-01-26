Il metabolismo non è un “motore da accelerare”, ma l’insieme dei processi vitali con cui l’organismo mantiene il proprio equilibrio. L’attività metabolica riflette lo stato generale di salute e la capacità del corpo di assimilare ciò che serve ed eliminare ciò che è superfluo. Quando l’organismo è sovraccarico da eccessi alimentari, stress o stili di vita innaturali, il metabolismo può rallentare.

Questo rallentamento non è un difetto, ma una risposta di protezione: il corpo riduce le funzioni non essenziali per concentrare l’energia sulla sopravvivenza e sulla disintossicazione. L’energia non dipende solo dalle calorie introdotte, ma dalla qualità dell’assimilazione. Un’alimentazione semplice, naturale e poco elaborata riduce il carico digestivo e permette al metabolismo di funzionare in modo più efficiente.

Anche il riposo, il sonno, la respirazione e il movimento naturale giocano un ruolo fondamentale. Il metabolismo non si “stimola”, si creano le condizioni perché possa autoregolarsi. Alleggerire, semplificare e rispettare i segnali del corpo è spesso la vera chiave per ritrovare energia e vitalità.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

