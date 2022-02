È operativo a Cagliari fino al 28 febbraio il centro per i vaccini anti Covid-19 all’ex Ospedale Militare.

Per potenziare ulteriormente la capacità vaccinale, sulla scia delle precedenti collaborazioni, è stato siglato un accordo tra l'Esercito e la ASL di Cagliari.

L’hub, che va ad integrarsi a quelli dell'area metropolitana della ASL di Cagliari, già presenti alla Fiera e a Quartu, amplia l'offerta sul territorio per tutti coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale o per coloro che ancora devono effettuare le somministrazioni.

Tramite il sistema delle Poste Italiane, i cittadini oltre i 12 anni di età potranno dunque selezionare la struttura in fase di prenotazione.

L’hub si trova nel cuore del quartiere di Stampace, con ingresso in via Ospedale n. 2, facilmente raggiungibile dalla stazione dei treni e degli autobus e collegato alle linee urbane del CTM.

