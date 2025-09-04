Ultima tappa della campagna itinerante "La Prevenzione non va in vacanza", un'iniziativa promossa dalla Fondazione IAPB Italia ETS (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e organizzata dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Sassari in collaborazione con il Lions Club di Alghero e della Zona C, VII Circoscrizione. Grazie alla collaborazione del Comune di Buddusò, domani a partire dalle 9.30 in piazza Commendator Fumu Mossa i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a screening oftalmici gratuiti.

Il servizio sarà attivo dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. A bordo dell'unità mobile oftalmica presente, lo staff dell'UICI e la Dottoressa Laura Giorico saranno a disposizione della cittadinanza per la visita oculistica e per offrire informazioni sui danni delle radiazioni solari.

Buddusò rappresenta l'ultima tappa di un tour che ha già fatto sosta a Tula (3 luglio) e Alghero (11 luglio), riscuotendo un notevole successo e permettendo a centinaia di persone di verificare la salute dei propri occhi. L'obiettivo della campagna è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, fattori cruciali per contrastare patologie che, se non trattate in tempo, possono portare a gravi problemi della vista.

Il Presidente dell’UICI di Sassari Francesco Santoro ringrazia le amministrazioni comunali che hanno ospitato gli eventi, la dottoressa Laura Giorico e il Dottor Luigi Testoni, professionisti sempre attenti e disponibili alle iniziative dell'UICI di Sassari.

