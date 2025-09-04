Buddusò, si chiude a Buddusò la campagna itinerante “La Prevenzione non va in vacanza”L'iniziativa propone screening gratuiti per la vista
Ultima tappa della campagna itinerante "La Prevenzione non va in vacanza", un'iniziativa promossa dalla Fondazione IAPB Italia ETS (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e organizzata dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Sassari in collaborazione con il Lions Club di Alghero e della Zona C, VII Circoscrizione. Grazie alla collaborazione del Comune di Buddusò, domani a partire dalle 9.30 in piazza Commendator Fumu Mossa i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a screening oftalmici gratuiti.
Il servizio sarà attivo dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. A bordo dell'unità mobile oftalmica presente, lo staff dell'UICI e la Dottoressa Laura Giorico saranno a disposizione della cittadinanza per la visita oculistica e per offrire informazioni sui danni delle radiazioni solari.
Buddusò rappresenta l'ultima tappa di un tour che ha già fatto sosta a Tula (3 luglio) e Alghero (11 luglio), riscuotendo un notevole successo e permettendo a centinaia di persone di verificare la salute dei propri occhi. L'obiettivo della campagna è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, fattori cruciali per contrastare patologie che, se non trattate in tempo, possono portare a gravi problemi della vista.
Il Presidente dell’UICI di Sassari Francesco Santoro ringrazia le amministrazioni comunali che hanno ospitato gli eventi, la dottoressa Laura Giorico e il Dottor Luigi Testoni, professionisti sempre attenti e disponibili alle iniziative dell'UICI di Sassari.