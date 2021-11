Un nuovo medicinale è a disposizione per i malati di beta-talassemia e di sindromi mielodisplastiche. L'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha infatti approvato la rimborsabilità di luspatercept nei pazienti adulti con anemia dipendente da trasfusioni di sangue.

Luspatercept contrasta l'eritropoiesi inefficace del midollo, cioè la mancata o insufficiente produzione di globuli rossi maturi che è causa della grave anemia che può caratterizzare queste malattie ematologiche. Sebbene il danno iniziale sia di natura diversa nelle due patologie, in entrambe si manifesta, come conseguenza finale, una produzione inadeguata di emoglobina e, quindi, un quadro di anemia.

"In Italia, uno dei Paesi al mondo più colpiti, vivono circa 7.000 pazienti con la beta-talassemia, una malattia genetica, ereditaria, causata da un difetto di produzione dell'emoglobina, la proteina responsabile del trasporto di ossigeno in tutto l'organismo - afferma Gianluca Forni, direttore Ematologia Centro della Microcitemia e delle Anemie Congenite dell'Ospedale Galliera di Genova - Fino agli anni Sessanta i pazienti colpiti da beta-talassemia major non sopravvivevano oltre i 10-15 anni. Oggi grazie alla combinazione della terapia trasfusionale e ferrochelante, la loro aspettativa di vita è molto migliorata. I pazienti però sono costretti a sottoporsi a trasfusioni di sangue ogni 2-3 settimane per tutta la vita e ad assumere ogni giorno una terapia ferrochelante, per evitare i danni causati dall'accumulo di ferro a organi vitali come cuore, fegato e pancreas. La rimborsabilità di una terapia innovativa come luspatercept può realmente cambiare la loro vita perché permette di diminuire il fabbisogno trasfusionale, ridurre l'accumulo di ferro e le comorbidità conseguenti".

Uno studio, pubblicato sul “New England Journal of Medicine”, ha già dimostrato come il 70% dei pazienti trattati con luspatercept abbia bisogno del 33% di trasfusioni in meno. Significativi anche i risultati della ricerca sulle sindromi mielodisplastiche: il 47% è risultato libero da trasfusioni per circa 2 mesi.

"È finalmente terminata la lunga attesa dei pazienti - afferma Raffaele Vindigni, presidente di United Onlus

