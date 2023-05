Gli alcolici fanno male?

El vin sia temperato, poco e spesso, non for di pasto né a stomaco voto, sosteneva Leonardo da Vinci.

Esagerare con l’assunzione di bevande alcoliche è notoriamente dannoso per la salute e anche per il peso forma; consumare invece un paio di bicchieri di vino o qualche birra è piuttosto un peccato veniale!

È comunque necessario sottolineare che l’alcool non solo non è un nutriente necessario all’organismo, ma porta con sé calorie inutili che rischiano di essere determinanti nell’incremento di peso di un soggetto bevitore.

Al momento non è stato possibile identificare livelli di consumo che non comportino alcun rischio per la salute, ma rendendosi comunque necessario definire alcuni parametri che permettano una valutazione del rischio connesso all’assunzione di bevande alcoliche, le linee guida italiane sono orientate per suggerire il consumo massimo giornaliero di due unità alcoliche per l’uomo e una per le donne.

Considerando che l’unità alcolica corrisponde a 12 grammi di alcol puro essa equivale ad un bicchiere di vino (125 ml a 12°), oppure una lattina di birra (330 ml a 4,5°), un aperitivo (80 ml a 38°) o ancora un bicchierino di superalcolico (40 ml a 40°).

Dottor Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

© Riproduzione riservata