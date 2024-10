A volte ritornano, direbbero in molti e io aggiungerei per fortuna! In autunno dove le lunghe giornate assolate lasciano il posto a giornate più corte, buie e fresche non potremmo scegliere migliori amici per le nostre tavole.

Cibi per troppo tempo considerati erroneamente da poveri sono ricchissimi dal punto di vista nutrizionale tanto da essersi meritati l’appellativo di piatto unico.

Lenticchie, ceci e fagioli ecc. sono tipici della nostra tradizione e consumati con frequenza almeno bisettimanale, a rotazione, vanno tutti bene e consentono al nostro corpo di fare il pieno di sostanze nutritive indispensabili per la nostra salute.

In particolare, le prime sono considerate tra i baccelli quelli più facilmente digeribili e vero toccasana per il controllo dei valori ematici di colesterolo.

I ceci meritano invece una menzione speciale come paladini di una buona glicemia oltre che benefici per la circolazione cardiaca grazie al loro discreto apporto di magnesio. Consumare legumi è inoltre un importante passo verso diete maggiormente sostenibili.

Dottor Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

